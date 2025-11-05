Las Fiestas de octubre 2025 llegaron a su fin la noche de este martes, con la presentación de La Arrolladora Banda El Limón en el Auditorio Benito Juárez. Tras la clausura, la Directora General de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco, Lorena Martínez, hizo un balance de esta edición, y en entrevista con Notisistema, aseguró que, a pesar de los momentos de polémica que rodearon algunos aspectos de la feria, la edición deja grandes aprendizajes y una profunda satisfacción:

“El balance fue bueno, creo que hay que ajustar algunas cosas como te digo, y creo que ese es el mejor aprendizaje que hemos tenido este año, entonces vamos a hacer algunas cosas de ajuste y todo, pero el balance, sobre todo te voy a decir en qué estamos muy satisfechos, tuvimos la mayoría, te puedo decir que el 80 por ciento de los conciertos fueron sold out”.

Por su parte, La Arrolladora Banda El Limón tuvo una presentación plagada de sus éxitos, con lo que dejaron felices a más de 20 mil asistentes al recinto. (Por Katia Plascencia Muciño)