Este sábado llegaron medallas de oro para la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

En clavados las gemelas tapatías Mía y Lía Cueva ganaron la medalla dorada en los clavados sincronizados desde el trampolín de los 3 metros.

En los mismos clavados plata para David Gabriel Vázquez en el Trampolín de 1 metro.

Otra de Oro fue ganada en el squash por el equipo femenino compuesto por Paola Franco, Ana Karen Botello y Mariana Narváez.

En el Taekwondo, Paloma García medalla de plata y Víctor Armando Ramírez bronce en sus respectivas categorías. (Por Martín Navarro Vásquez)