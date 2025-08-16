Chivas sufrió su tercera derrota en el Torneo de Apertura 2025 al caer en el estadio Akron 2 goles por 1 ante los Bravos de Juárez, al continuar la jornada 5 de la Liga MX. Un gran ambiente que fue silenciado por la victoria de los fronterizos.

Con un penal polémico, antes de ir al descanso Oscar Estupiñán abrió el marcador. Después al minuto 56 Jairo Torres amplió el marcador y descontó por el Guadalajara el novato Santiago Sandoval a 6 minutos del final. Chivas se queda con 3 unidades y los de Juárez llegan a 5.

Al final la afición abucheó al equipo Rojiblanco, sobre todo al Piojo Alvarado por primera vez. (Por Martín Navarro Vásquez)