Las gemelas jaliscienses: Mía y Lía Cueva lo volvieron a hacer, al ganar plata y bronce en en el Trampolín 3m femenil; mismas medallas que habían ganado un día antes, pero ahora en el trampolín de 1m. Mientras que su hermana Suri Cueva, junto con María Sánchez, ganaron presea de plata en la Plataforma 10 metros sincronizados femenil.

Mientras que la dupla mexicana integrada por Kenny Zamudio y Emilio Treviño ganó el segundo lugar, en la plataforma 10m sincronizado masculino, en el cierre de las competencias de clavados

Con lo cual México llegó a 84 medallas, de las cuales 19 son de oro, 33 de plata y 32 de bronce. (Por Manuel Trujillo Soriano)