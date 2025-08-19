Diputados locales del PAN presentaron un amparo en materia administrativa en contra del Bando Uno, que busca combatir la gentrificación, expedido hace más de un mes por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Argumentaron que la Jefa de Gobierno no tiene facultades para expedir bandos, pues esto sólo lo pueden hacer las alcaldías.

Indicaron que si la Jefa de Gobierno quiere implementar una política pública, debe hacerlo por los canales conducentes como enviar una iniciativa al Congreso local y hacer o reformar a reglamentos para saldar la deuda histórica que tiene la Ciudad en materia de vivienda.