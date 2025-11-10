Se presentaron la playera y la medalla para el Maratón Internacional de Guadalajara que se corre el próximo 30 de este mes con salida y meta en la Zona de la Minerva y una nueva ruta, como explica su director, David Prado.

“Sí es la edición 41 de este Maratón de la Ciudad de Guadalajara, hoy por temas de rehabilitación aquí en el centro de la ciudad, nos obliga a modificar un poco la ruta y se retoma una ruta que ya anteriormente se ha utilizado, entonces ya prácticamente listos para poder arrancar con el disparo de salida”.

Participaran 4 mil corredores en el Maratón completo y 3 mil 400 en la prueba de relevos. Las inscripciones están por agotarse. (Por Manuel Trujillo Soriano)