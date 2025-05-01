Sin detallar qué dependencias o funcionarios serán relevados, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que a partir de diciembre se realizarán cambios en su gabinete. Señaló que estos ajustes forman parte de un proceso natural dentro de cualquier administración.

“Cuando menos dos ya los tengo confirmados, voy ahorita a Casa Jalisco para tener una reunión de trabajo con el gabinete para analizar ya estos cambios. Yo se los he anticipado, los cambios son naturales en cualquier organización humana, privada, pública, se tienen que dar, es sano y no hay nada de que asustarse”.

El mandatario estatal evitó adelantar los nombres o áreas involucradas, pero indicó que algunos secretarios e integrantes del gabinete ya habían sido informados desde su nombramiento que permanecerían únicamente durante la etapa inicial de la administración. Otros, añadió, solicitaron permanecer solo un año en el cargo. (Por Edgar Flores Maciel)