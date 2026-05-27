Confirma la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que las pláticas con la sección 22 de la CNTE en Oaxaca, continuarán durante varios días en la sede de la SEGOB, con la intención de resolver los 79 puntos de su pliego petitorio.

“Pues hemos llevado a cabo apenas una reunión el día de ayer, hoy continúa otra, nueva, que se relaciona con el tema de justicia, que básicamente corresponde a la Secretaría de Gobernación y al gobierno del estado, atenderla. Mañana sigue otra mesa que tiene que ver con atenciones a las cuestiones sociales que ellos también han solicitado. El viernes habrá también una nueva mesa, porque son diferentes temas y también son diferentes servidores públicos en el gobierno estatal, básicamente, y algunos del Gobierno Federal que están atendiendo”.

Y mientras tanto, los maestros permanecen en plantón a unas cuadras del zócalo capitalino, con la amenaza de manifestarse durante el Mundial y con el plan de llevar a cabo un paro nacional a partir del 1 de junio. (Por Arturo García Caudillo)