La presidenta Claudia Sheinbaum coincidió con el empresario Carlos Slim, quien asegura que ve muy positiva la economía nacional y por tanto es ridículo que Moody’s haya reducido la calificación crediticia de México.

“Pero, nosotros, qué bueno que lo dijo el ingeniero Slim, porque su opinión pesa en el país y en el mundo. Entonces, cuando él dice ‘ridícula’, jajaja, lo dijo él, la calificación que pone, pues quiere decir que él ve muy positiva la economía nacional, y es un nombre no sólo que ve sus empresas, ve los números permanentes de la economía mexicana y tiene conocimiento de lo que está pasando. Entonces nosotros somos optimistas, somos muy optimistas siempre”.

Por ello reiteró las cifras que mencionó un día antes y resaltó que del primer trimestre de 2025 al primer trimestre de este año, se registraron 552 mil empleos nuevos, al tiempo que la pobreza laboral se encuentra en el punto más bajo desde hace 21 años. (Por Arturo García Caudillo)