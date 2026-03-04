Las prendas localizadas hace un año en el Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, permanecen bajo el resguardo de la Fiscalía General de la República, por lo que para los familiares de desaparecidos no ha sido fácil acceder a ellas, explica Raúl Servín, del colectivo Guerrero Buscadores de Jalisco.

“Las prendas siguen en la Ciudad de México. En su momento cuando todavía estaba el exfiscal Gertz Manero, pues él mencionó que las prensas iban a hacer llegar a Jalisco, pero fue una total mentira como siempre ha sido el Gobierno. Nunca las han traído para acá, ellos a lo mejor me mencionan que los familiares tendrían que ir a la Ciudad de México a ver las prensas físicamente, pero aquí no han traído nada, aquí nada más hay puras fotografías”.

Guerreros Buscadores de Jalisco, colectivo de familiares de desaparecidos que localizó el Rancho Izaguirre, denuncia que a un año la investigación está estancada o detenidos los trabajos periciales.

Piden resultados concretos. (Por Gricelda Torres Zambrano)