Luego de sumar dos derrotas en fila, en Chivas solo piensan en volver al camino del triunfo y sobre todo en el Clásico Tapatío del próximo sábado, y Efraín Álvarez, dice que no se puede perder el encuentro ante Atlas, pues incluso, Amaury Vergara ya les dijo que es vital conseguir los tres puntos.

“Los Clásicos son para ganar, en especial en Chivas, hace unos días estaba hablando con el patrón y nos dijo, ‘tenemos que ganar sí o sí’. Es presión, pero tenernos que darle una alegría a la afición que siempre está apoyándonos y tenemos que ganar”.

Agregó que Chivas es favorito en esta edición del Clásico “nosotros siempre en nuestra cabeza seremos favoritos”. Además dijo que sí sería especial marcarle gol a los Zorros: “Gol es gol y más en un Clásico en la casa que es de ellos y que antes era nuestra, sería especial”. (Por Martín Navarro Vásquez)