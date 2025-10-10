Las lluvias de este jueves afectaron 31 entidades, dejando dos muertos en Veracruz y Querétaro, así lo informa la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez

“En 31 entidades federativas tuvimos lluvias de diferentes intensidades, solamente en Baja Sur, en Baja California Sur no tuvimos lluvias. Las mayores afectaciones han sido en Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Guerrero”.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum dio a conocer el fallecimiento de dos personas.

“Me lo comentó el gobernador de Querétaro cuando hablé con él, parece que fue un arrastre de las lluvias; la gobernadora del estado de Veracruz, también nos informó de un policía que a la hora de rescatar a algunas personas, que estaban en un lugar inundado, falleció”.

Después de mediodía, tras la reunión de Protección Civil que habrá en Palacio Nacional, se darán detalles sobre el saldo. (Por Arturo García Caudillo)