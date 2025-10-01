Un hombre de 53 años murió tras ser atacado a balazos en la colonia Santa Paula, municipio de Tonalá. Sus familiares lo trasladaron a la Cruz Verde municipal, donde paramédicos confirmaron su fallecimiento al presentar cuatro impactos de bala.

De acuerdo con declaraciones de los familiares, la víctima había recibido amenazas de muerte semanas atrás, presuntamente por una disputa de terrenos.

Las autoridades tomaron esta versión como primera línea de investigación y realizan operativos para ubicar al agresor, quien habría escapado en una motocicleta tras el ataque. (Por Edgar Flores Maciel)