Las Voces del Amor regresan a Guadalajara, a reencontrarse con el público en una noche que promete quedar grabada en la memoria colectiva. En esta ocasión, los encargados de la música son Los Pasteles Verdes, Grupo Yndio y Los Freddy’s de Arturo Cisneros, quien compartió, como fue elegir el repertorio de estas grandes agrupaciones.

“Bueno, yo para mí se puede resumir de acuerdo a la música de cada quien, porque el grupo Indio, nosotros no interpretamos música parecida al grupo Indio, o viceversa, y Pasteles Verdes, pues es de un país de Perú, entonces compartir las tres diferentes clases de música, pues yo para mí es importantísimo, pero se puede resumir en una hora, hora y media de cada grupo”.

En un encuentro íntimo entre el amor y la música, “Las voces el amor” se presentarán el próximo 22 de febrero, en el Teatro Diana, para poner a bailar y a recordar a los asistentes. (Por Pilar Gutiérrez)