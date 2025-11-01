La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que este año se contará con una bolsa de 9 mil millones de pesos para la rehabilitación de carreteras federales en la región Occidente del país.

La dependencia detalla que los recursos se destinarán a reencarpetamientos, conservación, bacheo y adquisición de maquinaria.

Los trabajos ya iniciaron o comenzarán en tramos como las vías Guadalajara a Chapala, a Tepic y a San Luis Potosí.