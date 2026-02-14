El esquiador Lasse Gaxiola debutó este sábado en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 y se convirtió en el atleta más joven en representar a México en una justa invernal, además de protagonizar un hecho inédito al coincidir en competencia con su madre, Sarah Schleper.

Con 18 años de edad, Gaxiola compitió en la prueba de slalom gigante, donde finalizó en el lugar 55 tras su primera bajada con un tiempo de 1:27.23. En la segunda manga mejoró su registro en siete segundos, lo que le permitió ubicarse en la posición 53 en la clasificación final combinada.

La medalla de oro fue para el brasileño Lucas Pinheiro Braathen, la plata para el suizo Marco Odermatt y el bronce para el también suizo Loïc Meillard. (Por Martín Navarro Vásquez)