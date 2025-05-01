Cuatro personas resultaron heridas, dos de ellas en estado grave, luego de un choque entre una camioneta y un mototaxi en la colonia Miramar, de Zapopan.

El percance ocurrió en el cruce de Puerto Guaymas y Avenida Las Torres, donde testigos señalaron que la pick-up habría circulado a exceso de velocidad y se pasó la luz roja antes de impactar al mototaxi que tenía preferencia.

En la unidad de transporte viajaban el conductor y tres pasajeros, quienes fueron trasladados a un puesto de socorros.