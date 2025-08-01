La fundadora de Morena, Laura Itzel Castillo rindió protesta como nueva presidenta del Senado en sustitución de Gerardo Fernández Noroña.
“Protestó guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República”.
Tomó protesta a quienes la acompañarán en la mesa y emitió su primer mensaje en el que dejó claro cuál será su postura.
“Mi compromiso con la izquierda y con este movimiento es absoluto, pero más allá de las trincheras ideológicas convoco a que este Senado sea un espacio de debate real y de altura, donde con libertad las ideas fluyan sin odio, sin racismo, sin clasismo y sin machismo”. (Por Arturo García Caudillo)
