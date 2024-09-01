El Banco de México ajustó al alza su previsión de crecimiento para 2025, de 0.1 a 0.6 por ciento, tras el mejor desempeño de la economía en el segundo trimestre.
En su informe trimestral marzo-junio, el organismo señaló que la economía mexicana mostró un comportamiento más sólido de lo esperado y podría mantenerlo mientras se retrasen los efectos de la política económica de Estados Unidos.
Pese a este indicador, la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja advirtió que se prevé un desempeño débil en la segunda mitad de 2025.
Banxico eleva pronóstico de crecimiento económico de México para 2025
El Banco de México ajustó al alza su previsión de crecimiento para 2025, de 0.1 a 0.6 por ciento, tras el mejor desempeño de la economía en el segundo trimestre.