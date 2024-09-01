El Banco de México ajustó al alza su previsión de crecimiento para 2025, de 0.1 a 0.6 por ciento, tras el mejor desempeño de la economía en el segundo trimestre.

En su informe trimestral marzo-junio, el organismo señaló que la economía mexicana mostró un comportamiento más sólido de lo esperado y podría mantenerlo mientras se retrasen los efectos de la política económica de Estados Unidos.

Pese a este indicador, la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja advirtió que se prevé un desempeño débil en la segunda mitad de 2025.