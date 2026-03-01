Marruecos recibió de manera sorprendente el título de la Copa Africana de Naciones, otorgado por jueces de apelación que revocaron la victoria de 1-0 de Senegal en una Final caótica celebrada el 18 de enero en Rabat.

La Confederación Africana dictaminó que Senegal “pierde por incomparecencia”, tras haber abandonando el campo de juego durante 15 minutos al Medio Tiempo en señal de protesta, inconforme con la actuación del árbitro, y se decretó el triunfo para el equipo Marroquí por 3-0.

Ahora sólo falta ver si Senegal apelará la resolución ante el TAS. (Por Manuel Trujillo Soriano)