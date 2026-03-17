Real Madrid derrotó 2-1 al Manchester City con doblete de Vinícius Júnior por el cuadro inglés descontó Erling Haaland y fue expulsado el capitán, Bernardo Silva. De esta manera, el equipo “Merengue” se instaló en los cuartos de final de la Champions League con marcador global de 5-1.

El Paris Saint-Germain humilló al Chelsea al vencerlo por 3-0 en Stamford Bridge y avanzó a la siguiente ronda con global de 8-2. Por su parte, el Arsenal superó 2-0 al Bayer Leverkusen y clasifica con marcador global de 3-1.

Mientras que, el Sporting de Lisboa acabó con el sueño del Bodo/Glimt de Noruega al imponerse por goliza de 5-0 en Tiempos Extras y clasifica a Cuartos de final con global de 5-3. (Por Manuel Trujillo Soriano)