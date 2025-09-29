Es necesario digitalizar el sistema bancario en beneficio de la ciudadanía, afirmó la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, tras reunirse con la Asociación de Bancos de México.

“Me parece que es indispensable avanzar en términos de tecnología para que las mexicanas y los mexicanos que ahorran, que tienen un patrimonio, que incluso tienen pues algún crédito para poderse hacer de una casa, de un departamento, de un terreno, para quienes incluso piden algún tipo de financiamiento bancario para poder poner una empresa, que todos esos ahorradores, que todos esos mexicanos tengan certeza de que el sistema bancario en México es sólido, está en términos de legalidad”.

Asimismo, señala que hay iniciativas en el Congreso para la regulación de las comisiones, de forma que muy pronto habrá noticias al respecto. (Por Arturo García Caudillo)