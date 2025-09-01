Marco Alexander “N” fue vinculado a proceso por el homicidio calificado de una joven nutrióloga, ocurrido el pasado 23 de septiembre en una vivienda de la colonia Paseos del Sol, en Zapopan.

La Fiscalía del Estado informó que la investigación de la Vicefiscalía especializada permitió integrar un expediente con pruebas sólidas.

Vecinos fueron clave en el caso, pues al escuchar los gritos de la víctima lograron retener al presunto agresor y entregarlo a la Policía Municipal.

Durante la audiencia realizada este jueves, el Juez de Control dictó prisión preventiva oficiosa para el imputado, quien permanecerá en el reclusorio mientras avanza el proceso legal.

De acuerdo con la versión del propio detenido, confesó haber asesinado a la víctima bajo la influencia de un género musical y haberla elegido al azar. (Por Edgar Flores Maciel)