La Comisión Especial del Congreso de Jalisco encargada de analizar mejoras al transporte público volvió a discutir la situación del servicio en el estado, en medio de cuestionamientos sobre la falta de una estrategia integral para atender la problemática.

Durante la sesión, el legislador Tonatiuh Bravo criticó que, pese al aumento en la tarifa del transporte público aplicado en abril pasado, el Gobierno del Estado no ha presentado un plan integral para mejorar el sistema.

“No hay una estrategia ni un plan para resolver el problema de transporte. No hay de parte del Gobierno del Estado una propuesta integral para abordar en su conjunto el problema de transporte. A pesar de que ha habido avances, en general el problema de transporte urbano está agravándose”.

En la reunión también se informó, por parte del secretario de Hacienda estatal, Luis García, que no se han destinado recursos para el pago de las tarjetas Broxel y que el subsidio proyectado para transportistas durante este año asciende a mil 200 millones de pesos. (Por Marck Hernández)