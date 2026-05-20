El operativo “Alerta Limpia” incorporó a 26 negocios del corredor comercial de avenida Vallarta al pacto por Guadalajara, mediante el cual se comprometen a cumplir reglamentos para mantener orden y limpieza en la ciudad.

Durante las inspecciones en el tramo de Chapultepec a avenida Unión, autoridades detectaron dos comercios sin contrato de recolección de residuos ni refrendo, por lo que fueron sancionados.

Como parte de la estrategia, brigadas municipales realizaron limpieza del espacio público, retiro de basura, eliminación de grafiti y desbroce de áreas verdes.

En esta zona se recolectaron poco más de una tonelada de residuos y se limpiaron 500 metros cuadrados.

El Gobierno de Guadalajara informó que, en lo que va del año, más de 70 negocios han sido multados por incumplir normas relacionadas con el manejo de residuos.