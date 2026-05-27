En el marco de la instalación de la Comisión Especial de Seguimiento al TMEC, el vice coordinador en materia económica de los diputados del PAN, Héctor Saúl Téllez, asegura que al Poder Legislativo le toca defender el interés nacional y la competitividad de nuestro país.

“Desde el Poder Legislativo debemos asumir una postura firme, técnica y responsable, escuchar a los sectores productivos y defender el interés nacional, pero también señalar con claridad aquello que está frenando la competitividad y generando incertidumbre. México tiene todo para consolidarse como potencia manufacturera y logística de América del Norte, pero esto exige reglas claras, instituciones sólidas y decisiones económicas inteligentes”.

La revisión del TMEC, añade, también permitirá valorar temas sensibles como reglas de origen, solución de controversias, mecanismos laborales, facilitación comercial, energía, medio ambiente, comercio digital, competitividad, participación de Pymes y atracción de inversión, entre otros. (Por Arturo García Caudillo)