Mediante un acto inconstitucional, la FGR tenía la intención de acusar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, de la comisión de un delito, aseguró el abogado de la mandataria estatal, Roberto Gil Zuarth.

“Estamos dando puntual respuesta a la intención inconstitucional de la Fiscalía General de la República de sujetar a la gobernadora a un acto de investigación que detrás de una aparentemente inocua entrevista intentaba lograr una situación pre imputativa en su contra. Sí ya sabíamos que son incompetentes, nunca hemos dudado que son perversos”.

Y aseguró que por ello entregó un documento en el que aclara que por gozar de protección constitucional, la gobernadora no debió haber sido molestada en su persona y para cualquier colaboración, información o requerimiento, existen otras vías, dado que la Primera Mandataria de Chihuahua es una autoridad. (Por Arturo García Caudillo)