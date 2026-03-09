El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, calificó como una de las más productivas la reciente visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizada el pasado viernes a la entidad, y adelantó que en las próximas horas se dará a conocer un anuncio relacionado con la ampliación de la Línea 5 del transporte público.

“Ella, yo creo por la noche o mañana va a publicar en sus redes un anuncio conjunto que hicimos aquí en Guadalajara ya sobre los apoyos que se van a otorgar por parte del gobierno federal para la extensión de la obra de la Línea 5 del transporte público”.

Aunque no ofreció mayores detalles, Lemus indicó que el objetivo es extender la Línea 5 desde el Aeropuerto de Guadalajara hasta Ixtlahuacán de los Membrillos, con el fin de atender la demanda de transporte público en esa zona del Área Metropolitana de Guadalajara. (Por Edgar Flores Maciel)