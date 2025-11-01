El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, adelantó que ya fue aprobado el presupuesto para ampliar la Línea 5 del transporte público desde el Aeropuerto de Guadalajara hasta después del segundo ingreso al municipio de El Salto, aunque el anuncio oficial será realizado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“La inversión total en carretera de Chapala para poder detener el proyecto hasta El Salto van a ser de 5 mil millones de pesos más; 3 mil 500 apoyados por el gobierno de Jalisco y mil 500 por la federación”.

Lemus agregó que los recursos federales provendrán del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), cuyo financiamiento ya fue aprobado. Asimismo, adelantó que la primera etapa de la Línea 5 comenzará a operar en mayo. (Por Edgar Flores Maciel)