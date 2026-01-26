El caso del asesinato del ex gobernador Jorge Aristóteles Sandoval no está cerrado, así lo señaló esta mañana el mandatario estatal Pablo Lemus, quien aseguró que el magnicidio sigue siendo investigado e incluso dijo, ha pedido colaboración de la federación.

“Estamos pidiendo colaboración del Gobierno federal e incluso podría ser con el gobierno de los Estados Unidos, por las últimas detenciones y los últimos traslados que se han dado hacia aquel país”.

Lemus reiteró que la instrucción que ha dado el fiscal del Estado Salvador González de los santos es continuar con las indagatorias respecto al caso, hasta llegar a las últimas consecuencias. (Por Edgar Flores Maciel)