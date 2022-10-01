Aunque en Jalisco hay denuncias judicializadas por maltrato y crueldad animal, en ninguno de los casos el maltratador ha parado en la cárcel, reconoce Javier Ruiz, de la agencia 5 de crueldad y maltrato animal de la Fiscalía del Estado.

“¿Hay detenidos?- Sí, sí ha habido detenidos -¿y qué pasa?, ¿cuántos tiempo están detenidos??- es que volvemos al punto, por el tipo penal que tenemos, obviamente es un delito que no te amerita una prisión como tal, porque no es grave y porque las penalidades son bajas.”

Y es que como en Jalisco el maltrato animal no está tipificado como delito grave, los agresores no pasan de estar unas cuantas horas tras las rejas y saldar su castigo con una simple bolsa de croquetas. (Por José Luis Jiménez Castro)