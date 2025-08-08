Para fortalecer las vialidades y el entorno del nuevo Hospital Regional del ISSSTE en Tlajomulco, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció una inversión estatal superior a 35 millones de pesos, previo a la inauguración del complejo hospitalario.

“Vamos a crear líneas derivadoras de la estación de la Línea 4 del transporte público para que puedan traer a los pacientes y por supuesto, al personal médico de esta clínica y sobre todo, también pensando en los adultos mayores”.

El mandatario agregó que, en coordinación con el gobierno municipal, se entregarán los usos de suelo necesarios para la construcción de vivienda digna destinada a trabajadores de la salud del nuevo hospital.

Este proyecto, dijo, se vinculará con el plan de vivienda que el Gobierno Federal contempla para la Zona Metropolitana. (Por Edgar Flores Maciel)