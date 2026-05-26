El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, afirmó que el estado ya concluyó las obras contempladas rumbo al Mundial de Futbol 2026 y aseguró que Jalisco es la única entidad sede con la infraestructura terminada para la justa deportiva.

“Pues no es por nada pero somos el único estado que tenemos todas nuestras obras terminadas. El próximo 4 de junio vamos a inaugurar ya nuestro nuevo sistema de transporte que va a unir el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con la ciudad, los puentes de conectividad, el nuevo estacionamiento de automóviles de plataforma, es decir, todas las obras que nosotros anunciamos con motivo del mundial estarán listas”.

Pablo Lemus añadió que también concluirán en tiempo los proyectos previstos en destinos turísticos como Tequila y Puerto Vallarta, con el objetivo de atender la llegada de visitantes nacionales y extranjeros durante el Mundial. (Por Edgar Flores Maciel)