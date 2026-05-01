La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, anunció que asumirá las funciones de la Secretaría de Organización después de la salida de Andrés Manuel López Beltrán de ese cargo. En tanto, somete al Consejo Nacional su nueva propuesta.

La dirigente morenista agradeció al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador su trabajo al frente de la Secretaría de Organización, donde destacó las metas de afiliación.

Andrés Manuel López Beltrán anunció que dejará su cargo dentro de Morena para contender como candidato a diputado federal por el Distrito 6 de Tabasco rumbo a las elecciones del 2027.