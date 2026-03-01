El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, afirmó que la salida de Antonio Juárez Trueba como titular del SIAPA obedeció a factores técnicos y a omisiones durante su gestión, entre ellas la falta de decisiones oportunas ante problemáticas urgentes.

“Tomé la decisión de relevarlo, sí, porque hubo muchas omisiones, no se tomaron buenas decisiones. Trueba tenía un gran perfil técnico, pero muchas veces, esto no empata con las decisiones ejecutivas y sobre todo con aquellas que tienen un carácter urgente, y bueno pues no se actuó con una carácter de urgencia en muchos temas”.

Lemus indicó que el nuevo director del SIAPA, Ismael Jáuregui Castañeda, cuenta con un perfil ejecutivo que permitirá implementar obras con carácter urgente para atender el problema del agua sucia en la ciudad. (Por Edgar Flores Maciel)