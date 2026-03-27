La tradicional peregrinación a la Basílica de Talpa reunirá a cerca de 1.3 millones de fieles entre marzo y abril, en un recorrido que refuerza la actividad religiosa y turística en Jalisco.

Autoridades desplegaron un operativo con 494 elementos y 162 vehículos para garantizar seguridad, atención médica y prevención de riesgos a lo largo de la Ruta del Peregrino, que abarca unos 117 kilómetros desde Ameca.

El dispositivo involucra a 36 municipios y corporaciones de seguridad y salud.

Dependencias estatales exhortaron a los asistentes a mantenerse hidratados, evitar exposición prolongada al sol y seguir recomendaciones para prevenir incidentes durante la jornada.