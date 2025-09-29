Durante la entrega de apoyos a los damnificados por las inundaciones de agosto en el fraccionamiento Las Lilas del municipio de El Salto, el gobernador Pablo Lemus Navarro calificó como un montaje, los abucheos en su contra, durante el evento de ayer de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Gracias a ustedes! Gracias por recibirnos, gracias por recibirnos con tanto cariño, porque esto es la realidad de Jalisco, esta es la realidad de cómo nos queremos y cómo nos abrazamos. Porque luego nos quieren hacer montajes traídos desde otros estados de la república y nos quieren hacer sentir extranjeros en nuestra tierra, pues cómo, pues cómo, pues no! Y esos montajes que nos hacen a los gobernadores de oposición cuando en realidad en nuestra tierra nos quieren bien y nos quieren bonito como ustedes, Muchísimas gracias”.

El gobernador acude a Tototlán, donde se habla de manera preliminar de 85 casas afectadas por el desbordamiento del río Tajo. En Zapotlán del Rey podría haber otras 12 dañadas. (Por Gricelda Torres Zambrano)