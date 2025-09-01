Tras poner fin a un episodio de dimes y diretes con el municipio, esta mañana autoridades estatales entregaron apoyos económicos a 140 damnificados del fraccionamiento Las Lilas de El Salto, afectados por las inundaciones del pasado mes de agosto, explica el gobernador Pablo Lemus Navarro.

“Tenemos que trabajar también para que esto ya no vuelva a suceder, porque no podemos estar cada año, ustedes con el Jesús en la boca, de qué va a pasar cada vez que llueve y por el otro lado nosotros entregando apoyos a los afectados, mejor vamos solucionando el problema de fondo. Vamos a trabajar con el municipio de El Salto para poder hacer las obras pertinentes en su colonia”.

Los afectados reciben entre cuatro mil y 40 mil pesos, para un monto total de 3,800 mil pesos.

Después de este acto con los vecinos de Las Lilas, el gobernador se dirigirá a Tototlán, donde también hay afectados por el desbordamiento del río. (Por Gricelda Torres Zambrano)