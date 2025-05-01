El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, calificó como razonable y equilibrada la propuesta de presupuesto estatal para 2026, presentada el pasado viernes ante el Congreso local, por un monto total de 181 mil millones de pesos.

“Número uno, lo que más crece es seguridad; segundo, la atención a personas desaparecidas, con presupuesto para el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses; continuar con la remodelación de carreteras en materia de infraestructura; crecer el modelo educativo con aulas musicales, virtuales y la rehabilitación de planteles; y, por supuesto, aumentar los recursos para el suministro de medicamentos en la red de salud. Ésas son las prioridades que enviamos”.

Lemus Navarro aseguró que confía en un diálogo constructivo con los legisladores para analizar el paquete económico 2026, que busca consolidar la inversión en seguridad, salud, infraestructura y educación. (Por Edgar Flores Maciel)