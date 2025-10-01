Tiene síntomas similares pero no es sarampión. Es el denominado Coxsackievirus, también presente en escuelas de Jalisco y que provoca síntomas como fiebre, dolor de garganta y las características ampollas en boca, manos y pies. El secretario de Educación del estado, Juan Carlos Flores, señala que los padres y maestros confunden estas enfermedades.

“En eso versa precisamente ese webinar para poder distinguir las diferencias, se está propagando también esta otra enfermedad que se puede confundir con el sarampión. Estas apariciones de signos en pies, bocas y manos que se da sobre todo en escuelas donde hay niños muy pequeños, se da sobre todo en CENDIS, en guarderías, en preescolares y ahí estamos poniendo un enfoque especial.”

El secretario de Educación admitió que hay más casos de Coxsackievirus que de sarampión, pues la enfermedad es altamente contagiosa. (Por Gustavo Cárdenas)