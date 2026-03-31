El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, calificó como imprudente la decisión del Congreso del Estado de aprobar el cambio de régimen de gobierno en el municipio de Bolaños a un sistema de usos y costumbres, y advirtió posibles confrontaciones tras la medida.

“Debo decirlo, tuvimos una plática con el Poder Legislativo para pedirles que no se tomara una decisión en estos momentos que pudiera ser imprudente para la situación política en Bolaños, no quisieron hacer caso, ahí están los problemas; vimos toma de carreteras, el derribo de esta escultura icónica del venado en Bolaños, y todo se deriva después de la aprobación del Congreso, el jueves pasado”.

Lemus reconoció preocupación por posibles confrontaciones entre comunidades wixárikas y población mestiza, por lo que instruyó a la Secretaría General de Gobierno a entablar diálogo para preservar la paz.

Agregó que la resolución final sobre este tema corresponderá al Tribunal Electoral del Poder Judicial. (Por Edgar Flores Maciel)