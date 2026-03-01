Jalisco cerró 2025 como el quinto estado con mayor volumen de exportaciones a nivel nacional y el primero sin ser entidad fronteriza, con un crecimiento del 79% en sus envíos al exterior, informó el gobernador Pablo Lemus.

El mandatario detalló que, en el último cuatrimestre del año, la entidad alcanzó el segundo lugar nacional en exportaciones, con un valor de 20 mil millones de dólares, superando a estados como Coahuila, Nuevo León y Baja California.

Indicó que, de mantenerse esta tendencia, Jalisco podría superar a Baja California este año y a Nuevo León en el siguiente.

Los sectores electrónico y agroindustrial encabezaron el crecimiento. Lemus señaló que el estado deberá garantizar condiciones en materia hídrica, energética y de infraestructura para consolidar su posición en exportaciones.

Además, destacó que en 2025 la inversión proveniente de Estados Unidos en Jalisco creció 174%. (Por Edgar Flores Maciel)