El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, felicitó a los 22 diputados que votaron en contra de restituir la Ley del Registro Civil para permitir que menores de edad modifiquen su acta de nacimiento conforme a su identidad de género, al considerar la iniciativa “contraria a los valores de la entidad”.

“Yo quiero felicitar a las diputadas y diputados del congreso del estado de Jalisco que rechazaron que Jalisco pudiera tener esta injerencia ideológica que quieren vendernos y que va en contra de nuestras niñas y niños. Que va en contra de los valores de nuestro estado”.

El mandatario respaldó la decisión del bloque integrado por MC, PAN, PRI y PVEM y expresó su rechazo a la propuesta impulsada por Morena, Hagamos y Futuro.

La votación representa la tercera ocasión en que el Congreso local desestima acatar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 2023 declaró inconstitucional la eliminación de ese derecho para niñas, niños y adolescentes trans.