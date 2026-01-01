Más allá del anuncio sobre la alianza Morena-PT-Verde, lo que urge al país es un acuerdo general que demuestre la unión de los mexicanos, dice el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

“Lo que le conviene al país es la unidad de la mayor parte de mexicanos o de los mexicanos y mexicanas en un momento de dificultades en la coyuntura internacional. Pero, yo afirmo una cosa: la iniciativa que firme la presidenta de la república, nosotros la vamos a respaldar y yo haré el intento al interior del Congreso, en el caso de la Cámara de Diputados, de convencer a todos los partidos para lograr los votos que requiere la reforma. Pero no puedo ir más allá de lo que están pensando los aliados, porque ni siquiera lo han expresado”.

Lo anterior ante la inminente discusión de la reforma electoral, documento del cual aún no se conoce la iniciativa presidencial, pero que deberá llegar al Congreso a más tardar el 15 de febrero. (Por Arturo García Caudillo)