El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que Guadalajara tendrá una serie de actividades culturales durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, entre ellas dos conciertos gratuitos con artistas jaliscienses.

Estos espectáculos forman parte de una estrategia para aprovechar la proyección internacional del evento y atraer visitantes nacionales e internacionales a la ciudad.

El primer concierto se realizará el 17 de junio en La Minerva, con la participación de Maná. La fecha coincide con el día previo a un partido de la Selección Mexicana en Guadalajara, por lo que funcionará como antesala del encuentro.

El segundo evento estará a cargo de Alejandro Fernández, quien también ofrecerá un concierto gratuito como parte de los festejos mundialistas el 25 de junio en la Explanada del Museo Cabañas.

Autoridades estatales señalaron que estas presentaciones buscan mostrar la identidad cultural de Jalisco a los aficionados que visiten la ciudad. (Por Katia Plascencia Muciño)