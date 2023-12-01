A través de redes sociales la Preparatoria Makárenko aclara los rumores que rodean al ataque que se registró este martes en su plantel ubicado en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y que costó la vida de dos maestras.

En el mensaje la Preparatoria detalla que el joven que esta mañana utilizó un rifle de asalto calibre 5.56 para matar a dos maestras, era un alumno de nuevo ingreso, activo en la institución y no había sido expulsado.

Por tal motivo, hace un llamado “respetuoso y enérgico” para que cualquier información referente al lamentable hecho sea manejada con “responsabilidad, sensibilidad y respeto, especialmente hacia los familiares de las personas fallecidas.