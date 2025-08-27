El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, calificó como insuficiente y “de risa” el plan de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) que contempla renovar solo 50 kilómetros de vías federales en la entidad.

Lemus comparó la cifra con el plan estatal, que dijo intervendrá cien veces más tramos carreteros.

“Ayer la delegada de la SICT dio una entrevista y dijo que en noviembre van a iniciar con la remodelación de las carreteras federales y van a remodelar 50 kilómetros, 50, de qué sirven 50. O sea, de aquí a Chapala, es todo. ¿Cómo? ¿Cómo que el Gobierno Federal solamente va a arreglar 50 kilómetros de carreteras en Jalisco?. Está de risa”.

Agregó que las malas condiciones de las vías federales en el estado han provocado accidentes fatales, como el que recientemente costó la vida al hijo del exgobernador de Aguascalientes. (Por Edgar Flores Maciel)