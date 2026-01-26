Tras la manifestación organizada por militantes de Morena en contra de la Tarjeta Única y el ajuste a la tarifa del transporte público, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, calificó como incongruente dicha postura, al señalar que el propio Gobierno Federal implementará un sistema similar para acceder a servicios de salud.

“La Secretaría de Salud Federal va a iniciar un proceso obligatorio de credencialización para poder acceder; es decir, van a estar condicionados los servicios de salud a que puedan tener esta tarjeta, que es también de un banco, del Banco del Bienestar. Pero cuando se habla de aquí, Morena se opone; pero cuando es a nivel nacional, están a favor”.

Sobre la implementación de la Tarjeta Única, Lemus informó que hasta el momento se han entregado 30 mil plásticos y existen 300 mil registros en total.

Afirmó que la ciudadanía ha respondido de manera favorable al programa. (Por Edgar Flores Maciel)