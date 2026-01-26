Tras la manifestación organizada por militantes de Morena en contra de la Tarjeta Única y el ajuste a la tarifa del transporte público, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, calificó como incongruente dicha postura, al señalar que el propio Gobierno Federal implementará un sistema similar para acceder a servicios de salud.
“La Secretaría de Salud Federal va a iniciar un proceso obligatorio de credencialización para poder acceder; es decir, van a estar condicionados los servicios de salud a que puedan tener esta tarjeta, que es también de un banco, del Banco del Bienestar. Pero cuando se habla de aquí, Morena se opone; pero cuando es a nivel nacional, están a favor”.
Sobre la implementación de la Tarjeta Única, Lemus informó que hasta el momento se han entregado 30 mil plásticos y existen 300 mil registros en total.
Afirmó que la ciudadanía ha respondido de manera favorable al programa. (Por Edgar Flores Maciel)
Lemus cuestiona incongruencia de Morena por protestas contra Tarjeta Única
Tras la manifestación organizada por militantes de Morena en contra de la Tarjeta Única y el ajuste a la tarifa del transporte público, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, calificó como incongruente dicha postura, al señalar que el propio Gobierno Federal implementará un sistema similar para acceder a servicios de salud.