Por mayoría, el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ratificó el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como nuevo embajador de México ante el Reino Unido. Tras la votación a mano alzada, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, le tomó la protesta de Ley.

“¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los organismos internacionales con sede en ese país, que le han conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión? –Sí, protesto. —Si así no lo hiciere que la Nación se lo demande”. (Por Arturo García Caudillo)