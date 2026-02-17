El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, afirmó que no habrá desalojo de habitantes de Pueblo Quieto ante la futura construcción del Tren de Pasajeros CDMX–Guadalajara, cuyo trazo prevé cruzar por la zona donde se ubica el asentamiento irregular.

“No vamos a desalojar a los habitantes de Pueblo Quieto, los vamos a reubicar y esto guarda una política social muy importante de apoyar a estas familias. Entendemos perfectamente que son asentamientos irregulares, pero no se trata de tratarlos con desprecio o simplemente como invasores. Tiene que ser bajo una lógica social”.

Lemus indicó que el Gobierno estatal buscará apoyar a las familias en la obtención de vivienda y empleo, e hizo un llamado a mantener el diálogo con las autoridades para evitar confrontaciones. (Por Marck Hernández)